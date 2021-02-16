Украину снова накроет снегопадами, а температурами местами опустится ниже -20 градусов

О новых погодных капризах февраля рассказала на своей странице в Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что днем 17 февраля атмосферный фронт принесет снегопады в западные регионы, а также Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

На остальной территории страны будет царствовать антициклон Helida, поэтому существенных осадков там не предполагается.

Ветер в среду будет умеренным, юго-западного направления.

Синоптик также обратила внимание на то, что 17 февраля ожидаются большие перепады между ночными и дневными температурами. Так, в темное время суток столбики термометров опустятся до -12…-18 градусов, а местами даже до -20…-25. А вот днем температура будет более умеренной – от -7 до -14 градусов, а на Юго-Востоке и в западных областях – от -1 до -5 градусов.

В Киеве возможен небольшой снег. Температура ночью опустится до -12…-14 градусов, а днем будет держаться в пределах -7…-9 градусов. Синоптик также предупредила жителей столицы о гололеде на дорогах.

Диденко добавила, что большая разница между дневными и ночными температурами свидетельствует о том, что в Украине намечается перестройка воздушных масс, которая предшествует смене погоды с зимней на весеннюю.

Напомним, после снегопада погода снова жестко ударит по Украине, предупреждение синоптика: "до -22 и...".

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