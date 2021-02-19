В Украину снова придут сильные морозы, однако осадков не предвидится

Пятница, 19 февраля, обещает быть очень морозной. Так, в северных областях, а также местами на Западе и в Центре Украины столбики термометров опустятся до 24 градусов. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, осадки 19 февраля маловероятны по всей территории страны.

Самые низкие температуры в пятницу ожидаются в Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Ровенской и Житомирской областях. Ночью там ожидается от -21 до -24 градусов, однако днем морозы заметно ослабнут – до -6…-12 градусов.

В Киевской, Кировоградской, Винницкой, Львовской, Тернопольской, Черновецкой и Хмельницкой областях также будет морозно. Ночью температура опустится до -22 градусов, а днем ожидается от -6 до -12.

Немного теплее будет в восточных областях, где ночью столбики термометров покажут от -10 до -18 градусов, а днем – от -1 до -8.

На Юге Украины температура ночью достигнет отметок в -10…-16 градусов, а днем ожидается от -1 до -4.

Теплее всего будет на Закарпатье, где ночью ожидается до -9 градусов, а днем воздух прогреется до +1…-3 градусов.

В Киеве в пятницу осадков не ожидается, однако на дорогах будет гололед. Температура ночью опустится до -20…-22 градусов, а днем составит от -10 до -12. Ветер будет южным, 5-10 м/с.

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