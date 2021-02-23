В отдельные регионы Украины возвращаются сильные морозы, в то время как на остальной территории страны ожидается заметное потепление
Кардинально разные температуры разделят страну на две части во вторник, 23 февраля. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Так, самые низкие температуры ожидаются на Востоке страны. Местами температура там опустится до -11…-13 градусов.
В центре страны ночью температура опустится до -3…-5 градусов, а днем ожидается от -3 до 0.
На Севере температура будет держаться в пределах -3…-5 градусов.
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В южных областях дневные температуры будут заметно выше, местами ожидается от +6 до +8 градусов, однако ночью столбики термометров также опустятся до -3…-5 градусов.
Теплее всего будет в западных областях, где днем воздух прогреется до +5…+9 градусов. Ночью там также ожидаются морозы от -3 до -5 градусов.
В Киеве 23 февраля днем температура будет колебаться от -2 до 0 градусов. Ночью ожидается от -2 до -4.
По все территории страны ожидается сухая погода с переменной облачностью.
Синоптики также предупредили, что в восточных, северо-восточных и центральных областях во вторник погода будет ветренной.
Напомним, температурные качели добьют украинцев, погода готовит новые испытания: кому не повезет.
Как сообщала Politeka, зима взбунтуется напоследок и потреплет нервы, синоптики сделали важное предупреждение: "Очень осторожно!".
Также Politeka писала, что погода резко изменится, не дав украинцам передохнуть, температурные качели не пощадят никого: «от -15 до плюсов».