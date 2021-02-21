Погода в Украине 22 февраля неприятно удивит сложными погодными условиями

Как пишет Politeka.net, об этом у себя в Фейсбук сообщила синоптик Наталка Диденко. По ее словам, потоки воздушных масс над Европой преимущественно теплые. Именно поэтому в понедельник в Берлине ожидается 14 градусов тепла, а в Риме и Париже по 16 градусов.

Впрочем, в Украине еще не будет по-весеннему тепло, хотя потепление будет продолжаться. Диденко отмечает, что в ближайшую неделю в Украине не стоит ожидать 16 градусов тепла, но в южных регионах температура вполне может достигнуть 12 градусов. При этом в большинстве регионов ожидается 2-9 градусов тепла. Ночью в Украине еще будут морозы.

«Поэтому дороги и тротуары получат окрепший, хоть и замаскированный под лужи, гололед - очень осторожно!», - предупредила Диденко.

Кроме этого, восточные области в понедельник накроет мокрый снег. Он заденет Сумскую область, Днепр с районами, а также Полтавский и Запорожский регион. Синоптик предупредила, что 22 февраля на дорогах возможен туман и гололедица.

«Берегите свои головы, спины, руки-ноги, свои автомобили, имущество и не оставляйте без особого внимания свежих прогнозов погоды», - подчеркнула она, добавив, что зима еще находится в своем законном праве.

Стоит отметить, что, по данным Укргидрометцентра, осадки 22 февраля также ожидаются в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Напомним, что в Киеве зафиксировали аномально теплую погоду: "Впервые за 141 год".

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