Погода в Украине 22 февраля удивит очередными температурными перепадами
Как пишет Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, новая неделя начнется с потепления в западных регионах и мокрого снега на Востоке.
Так, в западных областях днем ожидается плюсовая температура. Столбики термометра прогреются до 6-8 градусов тепла. Осадков не ожидается.
В центральных областях будет немного прохладнее, но сухо. Днем температура там поднимется до 3-6 градусов тепла. Ночью все еще будет небольшой мороз – до -3 градусов.
В южном регионе будет солнечно и сухо. Жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей наконец то смогут насладиться прогулками на свежем воздухе, которые не будут омрачены постоянными осадками.
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А вот восточным регионам не повезет. Там ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Затронет непогода и Сумскую область, где осадки ожидаются и днем, и ночью. Температура воздуха в восточных областях будет колебаться в районе 2-4 градусов тепла. Ночью возможен небольшой минус. Стоит отметить, что уже через день в восточных регионах ожидается сильный мороз. Температура резко опустится, будет идти снег.
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Как сообщала Politeka, погода резко изменится, не дав украинцам передохнуть, температурные качели не пощадят никого: «от -15 до плюсов».
Также Politeka писала, что в Украину несется циклон Юкон, предупреждение синоптиков: "Во второй половине дня...".