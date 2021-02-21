В Україну після двадцятиградусних морозів прийде різке потепління, яке нагадає про наближення весни

У неділю, 21 лютого, українців чекає різкий стрибок температур. Зокрема, у східних та центральних областях різниця місцями становитиме до 16 градусів – у регіонах потеплішає з -15 до +1 градуса. Про це повідомляють у своєму свіжому прогнозі синоптики Укргідрометцентру.

Вони також відзначили, що в південних і західних областях температура збережеться практично без змін в порівнянні з суботою.

Синоптики також повідомили, що 21 лютого в Україні місцями можливі незначні опади. Зокрема, вони очікуються на півночі і сході країни. При цьому, наголошується, що незважаючи на потепління, в регіонах випаде сніг. Жителів інших областей чекає сонячна погода зі мінливою хмарністю.

Вдень в більшій частині країни значно потеплішає в порівнянні з попередніми днями. Так, на Заході і півдні в середньому очікується від +2 до +5 градусів, а місцями буде доходити навіть до +8. При цьому, вночі в тих же регіонах можливі морози до -8 грасдуов.

У центрі температура вночі опуститься до -3 градусів, а вдень потеплішає до +2...+4 градусів.

Найнижчі температури збережуться в східних областях. Там, вночі температура коливатиметься від -1 до -9 градусів, а вдень потеплішає до -1...+3 градусів.

У Києві температура вночі становитиме від 0 до -2 градусів, а вдень повітря прогріється до +1...+3 градусів. Неділя в столиці буде сонячною з мінливою хмарністю.

Вітер буде не сильним, зі швидкістю 5-10 м / c.

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