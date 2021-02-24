Погода в Украине 24 февраля расстроит украинцев ужасными погодными условиями

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в среду по всей Украине будет очень разная непредсказуемая погода. Тепло будет сменяться на метель и морозы.

Так, наиболее благоприятная погода 24 февраля будет в западных регионах. Там ожидается от 4 до 11 градусов тепла в зависимости от региона. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура прогреется до 9-11 градусов тепла. В Львовской и Ивано-Франковской областях тоже будет тепло.

В центральных регионах в среду ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в районе 0-2 градусов тепла.

А вот на Юге будет непривычно холодно, особенно, в сравнении с другими регионами. Днем температура опустится до -1..-3 градусов, а ночью похолодает до -6 градусов. Осадков не предвидится.

А вот в восточных регионах погода слетит с катушек, ударив сильными морозами. Днем температура на Востоке опустится до -8 градусов, а ночью в Донецкой области ожидается похолодание до -19 градусов.

Стоит отметить, что уже 25 февраля постепенно начнет теплеть по всей территории Украины. Тепло будет распространяться с Запада на Восток.

Напомним, что погода разделит Украину пополам, аномальные морозы отказываются отступать: «от -13 до +9».

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