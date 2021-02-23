Україну накриє опадами через кліматичне явище "Ла-Нінья"



Своїм прогнозом на весну і літо 2021 року поділилася синоптик Віра Балабух у коментарі виданню "Сьогодні".

За її словами, природний феномен Ла-Нінья посприяє посиленню опадів в країні.

"Ла-Нінья посилює циклонічну діяльність не тільки в Тихому океані, але і в Атлантиці. Це означає, що циклони, які неминуче будуть проходити із Заходу і південного заходу через територію України, виявляться більш потужними, ніж в минулому році. А циклони, як відомо, несуть опади-дощі, град, і нерідко супроводжуються бурями і грозами", - пояснила Балабух.

Синоптик зазначила, що перший літній місяць в Україні буде теплим, але можливі як часті дощі, так і спека

У липні стане значно спекотніше, будуть проходити часті дощі і грози, пік спеки передбачається в середині місяця.



Спека і посуха триватиме до кінця серпня.

Ла-Нінья (по-іспанськи "Малятко") - кліматичне явище, яке регулярно виникає в тропічних широтах південної частини Тихого океану. Його суть в тому, що стабільний східний вітер жене теплу воду і в результаті на поверхню підіймається холодна вода з морських глибин, і в регіоні настає похолодання.

Відзначимо, що ще в минулому році Ла-Нінья почав зароджуватися в південній частині Тихого океану обіцяє стати найпотужнішим за останні 10 років.

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