Україну накриє опадами через кліматичне явище "Ла-Нінья"
Своїм прогнозом на весну і літо 2021 року поділилася синоптик Віра Балабух у коментарі виданню "Сьогодні".
За її словами, природний феномен Ла-Нінья посприяє посиленню опадів в країні.
"Ла-Нінья посилює циклонічну діяльність не тільки в Тихому океані, але і в Атлантиці. Це означає, що циклони, які неминуче будуть проходити із Заходу і південного заходу через територію України, виявляться більш потужними, ніж в минулому році. А циклони, як відомо, несуть опади-дощі, град, і нерідко супроводжуються бурями і грозами", - пояснила Балабух.
Безцеремонний Сосєдов з "Х-Фактора" насварив Галкіна, дісталося і Кіркорову: "Зобов'язаний животіти..."
Переможець "Танців з зірками" в коротких трусах змусив Каменських понервувати: "Як тобі така трансформація?"
Обранець "холостячки" Мішиної Еллерт ошелешив кадрами розкішного весілля з красунею в білому: "Ммм"
"Людина з великим серцем": пішов з життя легендарний лікар, українці сумують
З "Квартал 95" зі скандалом пішов один з головних акторів, нові подробиці: "Була злість"
Синоптик зазначила, що перший літній місяць в Україні буде теплим, але можливі як часті дощі, так і спека
У липні стане значно спекотніше, будуть проходити часті дощі і грози, пік спеки передбачається в середині місяця.
Спека і посуха триватиме до кінця серпня.
Ла-Нінья (по-іспанськи "Малятко") - кліматичне явище, яке регулярно виникає в тропічних широтах південної частини Тихого океану. Його суть в тому, що стабільний східний вітер жене теплу воду і в результаті на поверхню підіймається холодна вода з морських глибин, і в регіоні настає похолодання.
Відзначимо, що ще в минулому році Ла-Нінья почав зароджуватися в південній частині Тихого океану обіцяє стати найпотужнішим за останні 10 років.
Нагадаємо, що красень-Лебідь вмерз у лід на річці під Одесою: рятувальники кинулися на допомогу, фото.
Як повідомляла Politeka, погода різко зміниться, не давши українцям перепочити, температурні гойдалки не пощадять нікого: «від -15 до плюсів».
Також Politeka писала, що в Україну мчить циклон Юкон, попередження синоптиків: "у другій половині дня...".