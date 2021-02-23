В окремі регіони України повертаються сильні морози, в той час як на решті території країни очікується помітне потепління
Кардинально різні температури розділять країну на дві частини у вівторок, 23 лютого. Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.
Так, найнижчі температури очікуються на Сході країни. Місцями температура там опуститься до -11...-13 градусів.
У центрі країни вночі температура опуститься до -3...-5 градусів, а вдень очікується від -3 до 0.
На півночі температура триматиметься в межах -3 ... -5 градусів.
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У південних областях денні температури будуть помітно вище, місцями очікується від + 6 до + 8 градусів, проте вночі стовпчики термометрів також опустяться до -3...-5 градусів.
Найтепліше буде в західних областях, де вдень повітря прогріється до + 5 ... +9 градусів. Вночі там також очікуються морози від -3 до -5 градусів.
У Києві 23 лютого вдень температура коливатиметься від -2 до 0 градусів. Вночі очікується від -2 до -4.
По всі території країни очікується суха погода з мінливою хмарністю.
Синоптики також попередили, що в східних, північно-східних і центральних областях у вівторок погода буде вітряною.
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