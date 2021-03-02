В народном календаре 3 марта отмечается День Ярила
В этот день было принято печь специальные пирожки из овсяной муки, которыми угощали нищих и попрошаек. Считалось, что так весна придет гораздо быстрее.
Также на Ярилу женщины пекли овсяное печенье и раскладывали его во дворе, чтобы во двор слетелись перелетные птицы, которые несут на своих крыльях весну.
Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил. Также в народе ходили такие приметы: «Много снегу – много хлеба; много воды — много травы»; «Снегу надует — хлеба прибудет; вода разольется — сена наберется».
Что нельзя делать в этот день
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3 марта не принято никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.
В этот день следует избегать любых хирургических операций. Не желательным будет даже поход к стоматологу, поскольку это может вам навредить.
Что можно делать 3 марта
Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.
В этот день принято посещать церковь, вспомнить умерших родственников и посетить их могилы.
Напомним, стал известен прогноз на весну, тепла не ждите.
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