В народном календаре 3 марта отмечается День Ярила



В этот день было принято печь специальные пирожки из овсяной муки, которыми угощали нищих и попрошаек. Считалось, что так весна придет гораздо быстрее.

Также на Ярилу женщины пекли овсяное печенье и раскладывали его во дворе, чтобы во двор слетелись перелетные птицы, которые несут на своих крыльях весну.



Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил. Также в народе ходили такие приметы: «Много снегу – много хлеба; много воды — много травы»; «Снегу надует — хлеба прибудет; вода разольется — сена наберется».

Что нельзя делать в этот день

3 марта не принято никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

В этот день следует избегать любых хирургических операций. Не желательным будет даже поход к стоматологу, поскольку это может вам навредить.

Что можно делать 3 марта

Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.



В этот день принято посещать церковь, вспомнить умерших родственников и посетить их могилы.

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