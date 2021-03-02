Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі ледь не вивалила бюст з відвертої сукні

Користувачі мережі захоплюються природною красою Джолі, передає Politeka.net. Люди часто публікують архівні фото. В молодості у зірки був буйний характер, і її образи підкреслювали дану рису.

Цього разу в одному з акаунтів, присвячених Енджі, артистка постала в довгій сукні майже тілесного кольору. Наряд тримався на найтонших бретельках.

Груди знаменитості мало не вивалювалися назовні, що додавало кадру особливої пікантності.

Тканина обтягувала бюст тільки попереду, приховуючи від поглядів найпотаємніше.

Сукня опустилася і підкреслила пружні сідниці актриси. Джолі закинула темне волосся набік. Її погляд здавався таким зосередженим.

"Бажаю гарного тижня!",- написали автори поста.

Публікація зібрала понад 400 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі оцінили по достоїнству настільки спекотне фото, написавши актрисі багато компліментів.

"Милуюсь богинею Джолі", - написав один з шанувальників.

Зазначимо, що Анджеліна Джолі в підлітковому віці була аутсайдером і невпевненою в собі. Майбутня зірка колекціонувала ножі, а також хотіла стати моделлю, але безуспішно. Біль від невдач зірка глушила за допомогою порізів на тілі. Крім того, артистка вживала наркотики.

За часів бурхливої молодості артистка кілька разів виходила заміж, але шлюби були недовгими.

Паралельно з цим артистка займалася благодійністю, чим завоювала всенародну любов.

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