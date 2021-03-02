Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли едва ли не вывалила бюст из откровенного платья

Пользователи сети восхищаются природной красотой Джоли, передает Politeka.net. Люди часто публикуют архивные фото. В молодости у звезды был буйный характер, и ее образы подчеркивали данную черту.

В этот раз в одном из аккаунтов, посвященных Энджи, артистка предстала в длинном платье почти телесного цвета. Наряд держался на тончайших бретельках.

Грудь знаменитости едва ли не вываливалась наружу, что прибавляло кадру особой пикантности.

Ткань обтягивала бюст только впереди, скрывая от взглядов самое сокровенное.

Платье опустилось и подчеркнуло упругие ягодицы актрисы. Джоли закинула темные волосы набок. Ее взгляд казался таким сосредоточенным.

"Желаю хорошей недели!", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 400 лайков и много комментариев. Пользователи сети оценили по достоинству столь жаркое фото, написав актрисе много комплиментов.

"Любуюсь богиней Джоли", - написал один из поклонников.

Отметим, что Анджелина Джоли в подростковом возрасте была аутсайдером и неуверенной в себе. Будущая звезда коллекционировала ножи, а также хотела стать моделью, но безуспешно. Боль от неудач звезда глушила с помощью порезов на теле. Кроме того, артистка употребляла наркотики.

Во времена бурной молодости артистка несколько раз выходила замуж, но браки были недолгими.

Параллельно с этим артистка занималась благотворительностью, чем завоевала всенародную любовь.

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