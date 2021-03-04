Подружжя розкрило все про, що було не заведено говорити в королівській родині

Принц Гаррі і Меган Маркл зважилися на одкровення на "Шоу Опри Вінфрі"

Відмова від королівських обов'язків принца Гаррі і його дружини Меган Маркл засмутила Єлизавету ІІ. Зараз сім'я, що "втекла" з палацу, живе в США, де намагається побудувати кар'єру.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Меган чекає другу дитину.

Подружжя зважилося не зухвалий вчинок - дало інтерв'ю Опрі Вінфрі. Повна версія відео вийде сьомого березня, проте вже тизер робить фурор. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Судячи з уривків, принц Гаррі і його дружина торкнулися найбільш заборонених тем, пов'язаних з королівською сім'єю. Так, в одній з груп в Instagram розмістили черговий анонс.

Як стало відомо, молодший онук королеви розповів, що відчуває зв'язок зі своєю загиблою матір'ю, принцесою Діаною. У останньої були напружені стосунки з королівською сім'єю під час розлучення з принцом Чарльзом.

"Я не можу собі уявити, як це було для неї, адже вона проходила через цей процес поодинці. Це було неймовірно важко для неї ... але, принаймні, ми є один в одного", - поділився Гаррі.

За годину пост зібрав майже 9000 переглядів і багато коментарів:

"Поважаю і люблю 💗 💗 він такий ясний... без сумніву, життя дуже рано дало йому важкі уроки✊ 🏾», «шлю тобі обійми❤️", "як він втратив маму. Ця любов... Дай бог їм любові. Відстоюйте своє право. Гроші приходять і йдуть, але сім'я їде і іноді ніколи не повертається. Ми любимо вас усіх і залишаємося сильними. Амінь ❤️ з Канади", "Хай благословить Бог вас обох", " Принцеса Діана завжди говорила, що турбується про Гаррі. Вона мала рацію".

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