Британский принц Гарри стал неузнаваемым после переезда в США

С прошлого года британский принц Гарри, его жена Меган Маркл и сын Арчи живут в США. Журналисты Daily Mail решили провести интересный опрос среди американцев.

Так, в результате выяснилось, что внук королевы Елизаветы ІІ просто неузнаваемый - из десятков опрошенных его опознали лишь единицы.

Сначала опрос провели в городе Тафт. Люди строили разные догадки, фото кого им показывают. Даже думали, что это один из детей экс-президента Дональда Трампа, баскетболист, актер, телеведущий либо это преступник, которого разыскивает полиция.

В Лондоне в штате Огайо также никто не узнал Гарри, однако приблизились к истине, угадав, что он приближен к королевской семье.

Также как и в Техасе, смогли узнать герцога Сассекского, однако здесь уже даже вспомнили его имя. Одна из опрошенных оказалась фанаткой королевской семьи и смогла поддержать разговор на эту тему. Она отметила, что слегка разочарована тем, что Гарри и Меган отказались от своих обязанностей.

«Думаю, я видел его на плакате „Разыскиваются полицией“ возле почтового офиса. Или это один из детей Дональда Трампа?», - предположил один из американцев.

Напомним, отказавшись от королевских обязанностей, принц Гарри и Меган Маркл намеревались создать независимою семью в финансовом плане.

Оба решили создать благотворительный фонд и продолжать поддерживать королеву.

Британские СМИ тогда сообщили, что заявление было сделано без одобрения Елизаветы II и обсуждения с наследником престола принцем Чарльзом.

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