Супруги раскрыли все о, чем было не принято говорить в королевской семье

Принц Гарри и Меган Маркл решились на откровение на "Шоу Опры Уинфри"

Отказ от королевских обязанностей принца Гарри и его супруги Меган Маркл огорчил Елизавету ІІ. Сейчас "сбежавшая" из дворца семья живет в США, где пытается построить карьеру.

Кроме того, недавно стало известно, что Меган ждет второго ребенка.

Супруги решились не дерзкий поступок - дали интервью Опре Уинфри. Полная версия видео выйдет седьмого марта, однако уже тизер производит фурор. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Судя по отрывкам, принц Гарри и его супруга затронули самые запретные темы, связанные с королевской семьей. Так, в одной из групп в Инстаграм разместили очередной анонс.

Как стало известно, младший внук королевы рассказал, что чувствует связь со своей погибшей матерью, принцессой Дианой. У последней были напряженные отношения с королевской семьей во время развода с принцем Чарльзом.

"Я не могу себе представить, как это было для нее, ведь она проходила через этот процесс в одиночку. Это было невероятно тяжело для нее ... но, по крайней мере, мы есть друг у друга", - поделился Гарри.

За час пост собрал почти 9000 просмотров и много комментариев:

«Уважаю и люблю 💗💗 он такой ясный… без сомнения, жизнь очень рано преподала ему тяжелые уроки ✊🏾», «Шлю тебе объятия ❤️», "Как он потерял маму. Эта любовь... Дай бог им любви. Отстаивайте свое право. Деньги приходят и уходят, но семья уезжает и иногда никогда не возвращается. Мы любим вас всех и остаемся сильными. Аминь ❤️ из Канады", «Да благословит Бог вас обоих ","Принцесса Диана всегда говорила, что беспокоится о Гарри. Она была права".

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