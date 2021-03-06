Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, поділилася спільними з дочкою щасливими фото з відпочинку

Не дивлячись на своє розлучення з чоловіком Каньє Вестом, Кім не коментує плітки і не розповідає про себе нічого особистого. Тепер зірка повністю приділяє час дітям і намагається демонструвати фігуру тільки в розкішних і шикарних бікіні.

Цього разу Кардашьян прогулялася на пляжі разом зі старшою дочкою і розбурхала стрункою фігурою без вад. Тонка талія, округлі стегна і акуратний бюст виглядали дуже гармонійно, адже зірка недавно схудла.

У коричневому купальнику і з розпущеним волоссям Кім весело позувала поруч з донькою і обіймалася з нею, дуріючи на камеру.

"Гарного дня! 🌴 ; це світіння; хто сьогодні фотограф; ідеальний гарячий день🔥; Привіт, красуня❤; Ти виглядаєш так мило🥺 🥺 🥺; Лінда Кіка 😍; якби у гуни і Рубі Роуз була дитина, це було б ось; не можна відірватися, яка принадність; дуууже мило !!; можна нескінченно дивитися милуватися❤️».

До цього Кім вирішила поділитися двома сміливими фото з відпочинку. Так, модель блищала в модній кофті на тонких зав'язках блякло-білого відтінку і такого ж кольору Бікіні на зав'язках.

Свої довгі чорні локони модель залишила розпущеним, а образ доповнила стильними сонцезахисними окулярами в оригінальній оправі. Завдяки зав'язкам на талії і виділеній зоні декольте, Кім вдалося підкреслити відразу і свою фігуру і яскравий вигляд в цілому.

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