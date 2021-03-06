Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, поделилась совместными с дочерью счастливыми фото из отдыха

Не смотря на свой развод с супругом Канье Уэстом, Ким не комментирует сплетни и не рассказывает о себе ничего личного. Теперь звезда полностью уделяет время детям и старается демонстрировать фигуру только в роскошных и шикарных бикини.

В этот раз Кардашьян прогулялась на пляже вместе со старшей дочерью и взбудоражила стройной фигурой без изъянов. Тонкая талия, округлые бедра и аккуратный бюст выглядели очень гармонично, ведь звезда недавно похудела.

В коричневом купальнике и с распущенными волосами Ким весело позировала рядом с дочкой и обнималась с ней, дурачась на камеру.

«Хорошего дня! 🌴; это свечение; кто сегодня фотограф; идеальный горячий день🔥 Замена растет; Привет, красотка❤; ты выглядишь так мило 🥺🥺🥺; Линда кика 😍; Если бы у Гунны и Руби Роуз был ребенок, это было бы вот; нельзя оторваться, какая прелесть; Ооочень мило !!; можно бесконечно смотреть любоваться️❤️».

До этого Ким решила поделиться двумя смелыми фото из отдыха. Так, модель блистала в модной кофте на тонких завязках блекло-белого оттенка и такого же цвета бикини на завязках.

Свои длинные черные локоны модель оставила распущенными, а образ дополнила стильными солнцезащитными очками в оригинальной оправе. Благодаря завязкам на талии и выделенной зоне декольте, Ким удалось подчеркнуть сразу и свою фигуру и яркий вид в целом.

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