Популярна українська телеведуча Катя Осадча показала, як її чоловік Юрій Горбунов проводить час з сином

Юрій Горбунов і його дружина Катя Осадча разом виховують 4-річного сина Івана, який минулого місяця відсвяткував своє день народження.

Хлопчик все частіше став з'являтися на сторінках телеведучих в соцмережі Instagram, що не може не радувати їх шанувальників, передає Politeka.net.

Незважаючи на напружений графік, зоряне сімейство дуже часто проводить вихідні вдома. Ваня росте активним непосидою, тато привчає його до йоги, а мама любить подорожувати.

"Домашні замальовки, в @gorbunovyuriy онлайн йога, у Івана саме час для гри:) # вихідний», - написала Катя Осадча.

На опублікованому фото Юрій в домашніх шортах і футболці виконує чергову вправу на гумовому килимку для йоги, а синочок в цей час розклав на ньому свої іграшки і відвернувся.

За дві години фотографія зібрала понад 8 тисяч лайків і кілька коментарів, адже фолловери завжди тепло реагують на сімейні кадри з шоуменом і з цікавістю розглядають Івана, обличчя якого батьки не поспішають показувати.

"Як мило"," Які молодці", - пишуть в мережі.

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