Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как ее муж Юрий Горбунов проводит время с сыном

Юрий Горбунов и его супруга Катя Осадчая вместе воспитывают 4-летнего сына Ивана, который в прошлом месяце отпраздновал свое день рождения.

Мальчик всё чаще стал появляться на страницах телеведущих в соцсети Инстаграм, что не может не радовать их поклонников, передает Politeka.net.

Несмотря на напряженный график, звездное семейство очень часто проводит выходные дома. Ваня растет активным непоседой, папа приучает его к йоге, а мама любит путешествовать.

«Домашние зарисовки, в @gorbunovyuriy онлайн йога, у Ивана самое время для игры :) # выходной», - написала Катя Осадчая.

На опубликованном фото Юрий в домашних шортах и футболке выполняет очередное упражнение на резиновом коврике для йоги, а сынишка в это время разложил на нем свои игрушки и отвернулся.

За два часа фотография собрала более 8 тысяч лайков и несколько комментариев, ведь фолловеры всегда тепло реагируют на семейные кадры с шоуменом и с интересом рассматривают Ивана, лицо которого родители не торопятся показывать.

"Как мило", "Какие молодцы", - пишут в сети.

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