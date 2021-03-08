Популярний російський актор Павло Дерев'янко, який зіграв у фільмі "Кварталу 95" "Ржевський проти Наполеона", з'явився в досить пікантному образі

Артист любить епатувати публіку, пише Politeka.net. Цей раз не став винятком, адже він з'явився повністю роздягненим.

Відповідний знімок Дерев'янко розмістив у своєму Instagram, де зараз 627 тисяч підписників.

Артист позував на заході сонця, стоячи на пірсі. Павло був без трусів, але стояв до камери спиною, тому не було видно найінтимнішого.

Таким знімком актор вирішив привітати жінок з 8 березня.

"Милі! Прекрасні! Чарівні дами, дівчата, дівчата..🌸 🌸 🌸 Вітаю вас, найкраща половина людства, найкрасивіша і чуттєва половина ❤ ️ з весною тебе, з любов'ю і з ніжністю вітаю 💚 життя без вас не мислю, о чудові!! Будьте завжди красиві, ніжні, іронічні і жіночні ☺ а, ми поруч! Ваші чоловіки😎 ps. Фото жартівливе з серії-Шукаю тебе 😜", - написав зірка фільмів "Квартал 95".

За дев'ять годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів:

"Пашко, букет не розгледіти! Повернись)", " Пашуль, прекрасне 👏 вмієш порадувати дівчаток️️🌊", " 🔥 🔥привітання прийнято🙈 🔥 🔥", " чекаєш реакції океану?..)) ", "Ось це привітання!!! це вам не картинка з квіточками з інтернету! Ось всі б так!🔥 🔥 🔥спасибі😂відразу видно, привітання від душі! 😌 ", "Вау, ось це шикарний вид на море😂", " Ого... ось це Я розумію - привітання! 💋💋💋😋💘".

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