Популярный российский актер Павел Деревянко, который сыграл в фильме «Квартала 95» «Ржевский против Наполеона», появился в довольно пикантном образе

Артист любит эпатировать публику, пишет Politeka.net. Этот раз не стал исключением, ведь он появился полностью раздетым.

Соответствующий снимок Деревянко разместил в своем Инстаграм, где сейчас 627 тысяч подписчиков.

Артист позировал на закате, стоя на пирсе. Павел был без трусов, но стоял к камере спиной, поэтому не было видно самого интимного.

Таким снимком актер решил поздравить женщин с 8 Марта.

"Милые! Прекрасные! Волшебные Дамы, девчоночки, девчули..🌸🌸🌸 Поздравляю Вас, лучшая половина человечества, самая красивая и чувственная половина❤️ С Весной Тебя, с Любовью и с Нежностью поздравляю💚 Жизни без Вас не мыслю, о Восхитительные!! Будьте всегда Красивые, Нежные, Ироничные и Женственные😘😘😘 А, мы рядом! Ваши мужчины😎 ps. Фото шуточное из серии - Шукаю тэбэ 😜", - написал звезда фильмов "Квартал 95".

За девять часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев:

"Пашка, букет не разглядеть! Повернись)", "Пашуль, прекрасное 👏 умеешь порадовать девочек 😍☀️🌊", "🔥🔥поздравление принято🙈🔥🔥", "Ждёшь реакции океана?..))", "Вот это поздравление!!! это вам не картинка с цветочками из интернета! Вот все бы так!🔥🔥🔥спасибо 😂Сразу видно, поздравление от души! 😌", "Вау, вот это шикарный вид на море😂", "Ого... вот это я понимаю - поздравление! 💋💋💋😋💘".

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