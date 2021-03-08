Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поздравил женщин с 8 марта
Как передает Politeka.net, свое обращение к прекрасной половине артист опубликовал на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"С праздником, красоточки", - коротко сообщил Евгений в подписи к посту.
Но уже на самом видео Кошевой был более разговорчив.
"Дорогие женщины, пусть в вашем сердце всегда будет весна. Всегда будет радужна легкость и нежность. Я не знаю как это, вы сами себе додумайте. С 8-м марта, пусть везет вам и простите за все, что мы делаем на протяжении всего времени до и после восьмого марта. Музыки вам в душе! С восьмым марта, с весной!", - обратился Кошевой на украинском языке.
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Поклонники оценили слова Кошевого, а некоторые удивились, что поздравление было записано не на российском языке.
"А на русском слабо поздравить?", "Женечка, спасибо", "Я думала, Евгений сейчас нам Моцарта забабахает.... спасибо!", "Жень, ты как всегда красавчик!", - писали в комментариях под видео
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