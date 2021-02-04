Избранник "Холостячки" Мишиной Александр Эллерт назвал звезду "Квартала 95" именем другого актера

Недавно звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой пришел на программу "Но это не точно" к Александру Эллерту и Андрею Рыбаку, но столкнулся с тем, что его "не узнали" и спутали с артистом "Дизель шоу", пишет Politeka.net.

Евгений Кошевой рискнул разобрать свой Instagram Direct и рассказать фанатам, что ему пишут в соцсети. Но уже с первых минут Александр Эллерт успел в шутку нахамить звезде и назвал его именем совсем другого артиста.

Эллер провел параллели между Евгением Кошевым и Егором Крутоголовым, актером "Дизель шоу", который тоже знаменит своей лысой головой и особенной улыбкой.

"Вы писали, мы исполняем. Как вы видите, у нас в гостях Егор Крутоголов",- представил Кошевого Эллерт, после чего рассмеялся со своей шутки.

Конечно, Евгений Кошевой за словом в карман не полез и тут же осадил дерзкого избранника "Холостячки".

"Дурак! Ты идиот!",- ответил Евгений Кошевой, хотя шутки над ним продолжились и дальше. Соведущий программы Андрей Рыбак начал рассказывать, о чем пойдет речь, но сразу же невольно спровоцировал Эллерта на еще одну шутливую колкость в адрес Кошевого.

"Вы думали, что такой позитивный молодой человек что-то там шутит, смеется, никто его ему ничего плохого не пишет",- начал Рыбак, но Эллерт его тут же перебил.

"А он вовсе не молодой!",- сказал, смеясь, Александр.

"Об этом мы еще поговорим, да",- заявил Евгений Кошевой на такой тонкий юмор ведущих.

"Оказывается, мы тут проглядели немножко, что ему там пишут. Там похлеще, чем Эллерту после того, как он выиграл у Лешеньки идеального",- рассказывает дальше Андрей Рыбак.

За эту возможность сразу ухватился Евгений Кошевой, показав в Direct, что ему писали поклонники насчет победы Александра Эллерта на проекте "Холостячка" и как назвали избранника Ксении Мишиной.

"Честно, не могу понять, как этот лох заявил про себя и нашел место рядом с К.М.",- гласил текст сообщения, который Евгений Кошевой прокомментировал словами "Это чтобы ты точно понял".

Напомним, Потап в деловом костюме ошарашил сходством во внешности с Кошевым из "Квартал 95": "Ну прям братья..."

Как сообщала Politeka, избранник "Холостячки" Мишиной Эллерт показал, чем кормит детей, пока не видит Ксения: "Полный, короче..."

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина и Эллерт с детьми срочно покидают Украину, встряли в неприятность: "Это уже конец..."