Украинский певец и продюсер Потап знает, как удивлять своих фанатов

Новое фото появилось в его личном микроблоге Instagram.

Так, Алексей Потапенко похвастался снимком, который был сделано во время съемок нового выпуска "Лиги Смеха".

Муж Насти Каменских признался, что обожает этот юмористический проект, ведь в новом сезоне ведущим стал Евгений Кошевой.

"ОтроЖЕНЯ и Я! Обожаю Лигу Смеха,теперь она в 2 раза смешнее в паре с моим любимым ведущим Евгением Кошевым, а Как вы думаете ,кто новые судьи?", - поинтересовался Потар у своих поклонников.

Фанаты мгновенно отреагировали на публикацию и оставили под ней тысячи лайков.

"Лысые братья", "Уже перебор, двое лысых", "Красавчики", "Мы уже знаем", "Прямо братья", "Двое из ларца", "Обожаю Лигу Смеха и всех вас", "Ну прям братья", "Бабкин, Баклан, и ещё тётенька", "Вам очень хорошо в костюмах. Стильно, солидно", - написали поклонники в комментариях под фотографией.

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Потап призвал поклонников тратить свое драгоценное время исключительно на решение своих проблем.

А публикацию Потап дополнил фотографией с видом на заснеженный Киев.

Публикация понравилась поклонникам и они завалили мужа Насти Каменских и поблагодарили его за мотивирующий пост.

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