Украинский певец и продюсер Потап знает, как удивлять своих фанатов
Новое фото появилось в его личном микроблоге Instagram.
Так, Алексей Потапенко похвастался снимком, который был сделано во время съемок нового выпуска "Лиги Смеха".
Муж Насти Каменских признался, что обожает этот юмористический проект, ведь в новом сезоне ведущим стал Евгений Кошевой.
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"ОтроЖЕНЯ и Я! Обожаю Лигу Смеха,теперь она в 2 раза смешнее в паре с моим любимым ведущим Евгением Кошевым, а Как вы думаете ,кто новые судьи?", - поинтересовался Потар у своих поклонников.
Фанаты мгновенно отреагировали на публикацию и оставили под ней тысячи лайков.
"Лысые братья", "Уже перебор, двое лысых", "Красавчики", "Мы уже знаем", "Прямо братья", "Двое из ларца", "Обожаю Лигу Смеха и всех вас", "Ну прям братья", "Бабкин, Баклан, и ещё тётенька", "Вам очень хорошо в костюмах. Стильно, солидно", - написали поклонники в комментариях под фотографией.
Ранее мы рассказывали, что Потар решил учить жизни украинцев.
Потап призвал поклонников тратить свое драгоценное время исключительно на решение своих проблем.
А публикацию Потап дополнил фотографией с видом на заснеженный Киев.
Публикация понравилась поклонникам и они завалили мужа Насти Каменских и поблагодарили его за мотивирующий пост.
На сайте Politeka мы писали, что Потап ударился в философию и озадачил обращением
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Ранее портал Politeka сообщал, Суровый Кошевой из «Квартал 95» удивил сходством с Потапом