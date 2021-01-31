Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой похвастался стильным фото с известным рэпером и продюсером Потапом

Как сообщает Politeka.net, знаменитый юморист поделился новым фото в разделе Сториз своего Инстаграм.

На нем Кошевой позирует рядом с Потапом. Как пояснил в подписи на снимке комик, фото было сделано на съемках программы «Лига смеха».

На фото оба артиста позируют в одинаковых черных костюмах. Из-за этого, а также одинаковых лысин знаменитости выглядят, как настоящие близнецы.

Кошевому явно пришлось по душе это фото, наполненное харизмой двух артистов.

«Шо по стайлу?», - с юмором подписал снимок комик.

Впрочем, стоит отметить, что самому Потапу сейчас явно не до шуток, ведь всего шесть дней назад из жизни ушел его тесть, отец Насти Каменских. После этого продюсер совместно со своей женой выпустили эмоциональную лирическую песню, в которой Настя смогла выплеснуть все свои чувства.

Напомним, что ранее Кошевой поздравил своего друга, нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, с днем рождения.

«Будьте здоровы, господин Президент, все лучшее у нас с Вами впереди)», - обратился Кошевой к президенту и напомнил об их многолетней дружбе в трогательном посте в своем Инстаграм.

Напомним, располневший Кошевой из "Квартал 95" ошеломил видом в гостях у Эллерта: "Вы смотрите, смотрите...".

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