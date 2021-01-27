Актриса "Женского Квартала" Ольга Жуковцова рассказала правду о своем отношении к Евгению Кошевому и Елене Кравец
Как сообщает КП Украина, актриса Ольга Жуковцова рассказала о своем участие в "Женском Квартале" и работе на одной сцене с Еленой Кравец и Евгением Кошевым, пишет Politeka.net.
По словам Ольги Жуковцовой однажды ей пришлось заменять на сцене шоу "Вечерний Квартал" знаменитую Елену Кравец, с которой она сотрудничает в "Женском Квартале". Это случилось в период, когда Кравец заболела и не могла сыграть свою роль в номере.
Актриса отметила, что позже Кравец сама снялась в этом номере, но Ольга Жуковцова и не пыталась ее заменить, она просто играла свою роль так, чтобы люди смеялись и получили удовольствие.
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"Но вообще ты же не чувствуешь, что ты кого-то заменяешь. У тебя нет задачи сделать Лену Кравец. У тебя есть задача сыграть хорошо свою роль, правильно сказать шутки, чтобы они были поняты, доставили удовольствие людям и вызвали смех",- рассказывает актриса.
В этом номере Ольге Жуковцовой пришлось выступать с Евгением Кошевым, но актриса утверждает, что это было не сложно, поскольку они были партнерами 4 года.
Она также рассказала, что Евгений Кошевой несмотря на свой огромный опыт и славу совсем не давит на партнера, как это бывает с другими актерами, завоевавшими славу и любовь публики.
"Женя – из тех артистов, с которым ты не чувствуешь давление. Несмотря на всю его актерскую мощь, на все, чего он достиг, что он умеет, что ему дано и чему он научился, ты рядом с ним никогда не чувствуешь, что ты ничтожество",- признается Ольга Жуковцова и добавляет, что в Евгение Кошевом очень много добра.
Также актриса "Женского Квартала", что ее участие в этом проекте подарило ей огромную уверенность в себе, поскольку ей приходится выступать на больших сценах, много репетировать и нести огромную ответственность.
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