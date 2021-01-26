Дочь актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец Маша совсем выросла и стала похожей на свою звездную маму

Как сообщает Politeka.net, 17-летняя девушка погуляла на дне рождения своей подруги и выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" яркие кадры праздника.

Во время праздника веселая женская компания заглянули в туалет заведения и устроили фотосессию у зеркала. Маша Кравец запечатлела себя в коричневых брюках, кожаном пиджаке и коротом черном топе, который обнажил ее плоский животик. На одном из фото юная красавица изогнулась, прижалась спиной к стене возле умывальника и улыбнулась рядом с подругой, благодаря удачному ракурсу она очень напоминает Елену Кравец своими чертами лица, просто вылитая мама.

"Небольшой туалетный фотосет", - подписала кадр сама Маша.

В прошлом году девушка закончила школу, с тех пор она самостоятельно путешествует с друзьями и делится новыми впечатлениями в соцсети "Инстаграм". Недавно Маша посетила город Львов и выложила новые фото.

Девушка сфотографировалась на заснеженных улицах в одиночестве, а затем привлекла свою подругу. Дочь Елены Кравец оделась в теплую зимнюю одежду, но позаботилась и о стильном виде: на ней красный пуховик, шапка и перчатки. Судя по счастливому выражению лица, Маша явно довольна поездкой.

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