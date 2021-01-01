Одна из главных артисток «Квартал 95» Елена Кравец отпраздновала свой 44 день рождения

Как пишет Politeka.net, красотка родилась 1 января, поэтому свой день рождения она встречает всегда вместе с Новым годом. На страничке «Квартал 95» в Инстаграм появился снимок Елены в красивом красном платье. Волосы женщины были собраны, а образ дополняли сережки. Кравец смотрела в кадр и улыбалась. Красное платье сделало ее похожим на роковую женщину.

«Сегодня День рождения у нашей единственной и неповторимой @lennykravets!», - подписали фото авторы аккаунта.

Праздник звезды «Квартала 95» заставил поклонников оживиться, несмотря на 1 января. В комментариях звезде оставили массу слов восхищения и поздравлений.

«Леночка вы супер! С днём рождения!», «Всех благ», «С Днем рожденья! Прекрасная актриса, прекрасная мать, хочу Вам пожелать здоровья, счастья, успехов во всем, пусть Ваша карьера процветает, а родные остаются рядом!», «Леночка поздравляю. Козероги рулят», «Умничка, красавица, Добра Тебе», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что на одной из фан-страничек Кравец появилось фото, на котором она продемонстрировала безупречную внешность, без изъянов и морщин. На черно-белом кадре цветущая от счастья Кравец одарила поклонников красивой улыбкой.

Напомним, что обиженная Елена Кравец устроила жесткую выволочку звезде "Женского квартала": "То мужика уведет, то...".

Как сообщала Politeka, Кравец расчувствовалась и показала редкие фото подросших близнецов и дочери-красотки: "Уж прости...".

Также Politeka писала, что сияющая Кравец показала красавца, который помогает ей с детьми: «Невозможно обаятельный».