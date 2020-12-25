Зірка "Квартал 95" Олена Кравець постала в несподіваному вигляді

Як передає Politeka.net, нове відео з'явилося на фан-сторінці артистки в Інстагрм.

Шанувальники Кравець зняли на відео номер, в якому актриса, зіграла пожежницю. Вона виступала в повній екіпіровці рабтників пожежної охорони. Більш того, у артистки був навіть вогнегасник, з якого вона поливала свою колегу.

У такому образі Кравець влаштувала виволочку артистці "жіночого кварталу" Ірині Сопонару, яка для номера вбралася в зелену ночнушку, халат і домашні тапочки.

"...мені тут розповідаєш з піною біля рота. Гаразд, доля видно у мене така. Доля лиходійка. То мужика вкраде, то на вбивство підштовхує. Ну, що поробиш. Доля є доля", - кричить Кравець в образі.

Потрібно відзначити, номер вийшов дійсно вражаючим.

Нещодавно Олена Кравець також здивувала грайливим настроєм. Вона постала в чорному блискучому вбранні зі спокусливим v-подібним вирізом, з пишною зачіскою і яскравим макіяжем.

Радісна артітстка покуражилася перед камерою, змахуючи волоссям, посилаючи повітряні поцілунки і "малюючи" сердечка.

Нагадаємо, що Олена Кравець з Кварталу 95 ошелешила раптовою зміною іміджу, зовсім інша жінка.

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець розкрила сімейні секрети і зізналася, як її обманювали в дитинстві.

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