Гумористка і актриса з " Квартал 95" Олена Кравець зворушила українців кадрами з 2020 року

Як передає Politeka.net, свій пост в Instagram артистка присвятила році, що минає.

"Я знала, що він буде особливий. Відчувала з перших днів січня. Чуття не підвело, так що сьогодні про тебе "або добре, або нічого", прости, 2020", - написала Кравець.

За її словами, цього року були не тільки погані події.



"Вибираю "добре"! Гортаючи фото зрозуміла, що "незважаючи і всупереч" його теж було вдосталь в кожному місяці. А вночі сьогодні загадаю нового у всіх сенсах року, і ще дещо, про що не скажу нікому і поворожу над олів'єшечкой", - поділилася артистка і прикріпила знімки, які принесли їй найбільшу кількість емоцій в році, що минає.

Серед опублікованих кадрів Кравець показала і свого сина Ваню, знімки якого вона не так часто публікує в мережі.







Українці також поділилися своїми враженнями від 2020-го і привітали свою улюбленицю з наступаючим святом.



"Не знаю, як інші, але я зараз така щаслива, тому що дивлюся на вашу фотографію з вірою, і серце наповнюється теплом. Ось вона, що здійснилася мрія", " Шикарна красуня, зі святами Вас Олена", - писали під постом Кравець.





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