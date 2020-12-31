Юмористка и актриса из "Квартал 95" Елена Кравец растрогала украинцев кадрами с 2020 года
Как передает Politeka.net, свой пост в Instagram артистка посвятила уходящему году.
"Я знала, что он будет особенный. Чувствовала с первых дней января. Чутьё не подвело, так что сегодня о тебе «либо хорошо, либо ничего», уж прости, 2020", - написала Кравец.
По ее словам, в этом году были не только плохие события.
"Выбираю «хорошо»! Листая фото поняла, что «несмотря и вопреки» его тоже было вдоволь в каждом месяце. А ночью сегодня загадаю нового во всех смыслах года, и ещё кое-что, о чем не скажу никому и поколдую над оливьешечкой", - поделилась артистка и прикрепила снимки, которые принесли ей наибольшее количество эмоций в уходящем году.
Среди опубликованных кадров Кравец показала и своего сына Ваню, снимки которого она не так часто публикует в сети.
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Украинцы также поделились своими впечатлениями от 2020-го и поздравили свою любимицу с наступающим праздником.
"Не знаю, как остальные, но я сейчас так счастлива, потому что смотрю на вашу фотографию с Верой, и сердце наполняется теплом. Вот она, исполнившаяся мечта", "Шикарная красотка, с праздниками вас Елена", - писали под постом Кравец.
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