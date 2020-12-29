Гумористка і актриса з "Квартал 95" Олена Кравець розчулила мережу домашніми кадрами

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 43-річна артистка показала кадри зі своїми двійнятами і їх незвичайною "нянькою", завдяки якій артистка отримує трохи часу на себе.

"Знайомтеся, це Тотті-ши-тцу, собака моїх друзів. Тоттічка, як кличемо його ми всі, неймовірно привабливий пес! Іноді Тоттічка, як хороший друг сім'ї, приходить до нас в гості (а якщо чесно — мені на допомогу) і залишається доглянути за дітьми. Я видихаю, варю каву і ці півгодини належу собі. У малечі починаються веселощі, двіжуха і будинок трохи трусить, тому як вони, звичайно, в основному бігають і гавкають. Так, всі втрьох", - розповіла артистка.

Кадри викликали захват у користувачів мережі.

"Як мила собачка", "це класно", "яка мила господиня", - пишуть в коментарях.

Напмнім, 15 серпня 2016 року у Олени Кравець роїлися двійнята, син Іван і дочка Катерина. Також у актриси "Квартал 95" є доросла дочка Марія, вона живе окремо.

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