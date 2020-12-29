Юмористка и актриса из "Квартал 95" Елена Кравец умилила Сеть домашними кадрами

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм 43-летняя артистка показала кадры с своими двойнятами и их необычной "нянькой", благодаря которой артистка получает немного времени на себя.

«Знакомьтесь, ребята, это Тотти — ши-тцу, собака моих друзей. Тоттичка, как зовем его мы все, невозможно обаятельный пес! Иногда Тоттичка, как хороший друг семьи, приходит к нам в гости (а если честно — мне на помощь) и остается присмотреть за детьми. Я выдыхаю, варю кофе и эти полчаса принадлежу себе. У малышни начинается веселье, движуха и дом немного потряхивает, потому как они, конечно, в основном бегают и лают. Да, все втроем», - рассказала артистка.

Кадры вызвали восторг у пользователей Сети.

«Как милая собачка», «Это классно», «Какая милая хозяюшка», - пишут в комментариях.

Напмним, 15 августа 2016 года у Елены Кравец роились двойняшки, сын Иван и дочь Екатерина. Также у актрисы "Квартал 95" есть взрослая дочь Мария, она живет отдельно.

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