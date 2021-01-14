Юмористка и актриса "Квартал 95" Елена Кравец порадовала своих детей-двойняшек новым сюрпризом

В сторис на своей странице в Instagram Елена поделилась редкими кадрами с младшими детьми, передает Politeka.net . Новогодние праздники уже позади, но семейство продолжает разбирать подарки. Так, звезда "Квартал 95" сняла на видео, как ее четырехлетние дети-близняшки Ваня и Катя распаковывают коробку со сладостями.

Катя в нежно-розовом костюмчике бросилась активно разбирать коробку с шоколадом, необычными конфетами и баночками варенья и все комментировать. Ваня в серых штанах и темной кофточке тоже не отстает от сестры, но попадает в кадр лишь мельком. Малыши верят в Санта Клауса и признались маме, что думали, что это подарок именно от него.

"Это нам всем!", — забавно кричит белокурая дочь Елены Кравец на камеру.

Напомним, 15 августа 2016 года у Елены Кравец и ее мужа Сергея родились двойняшки, сын Иван и дочь Екатерина. Также у актрисы "Квартал 95" есть взрослая дочь Мария, она живет отдельно от родителей.

Напомним, обиженная Елена Кравец устроила жесткую выволочку звезде "Женского квартала": "То мужика уведет, то...".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец расчувствовалась и показала редкие фото подросших близнецов и дочери-красотки.

Также Politeka писала, что эпоха "Квартал 95" заканчивается, для Кошевого и Кравец наступают тяжелые времена.