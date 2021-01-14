Юмористка и актриса "Квартал 95" Елена Кравец порадовала своих детей-двойняшек новым сюрпризом
Катя в нежно-розовом костюмчике бросилась активно разбирать коробку с шоколадом, необычными конфетами и баночками варенья и все комментировать. Ваня в серых штанах и темной кофточке тоже не отстает от сестры, но попадает в кадр лишь мельком. Малыши верят в Санта Клауса и признались маме, что думали, что это подарок именно от него.
"Это нам всем!", — забавно кричит белокурая дочь Елены Кравец на камеру.
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Напомним, 15 августа 2016 года у Елены Кравец и ее мужа Сергея родились двойняшки, сын Иван и дочь Екатерина. Также у актрисы "Квартал 95" есть взрослая дочь Мария, она живет отдельно от родителей.
Напомним, обиженная Елена Кравец устроила жесткую выволочку звезде "Женского квартала": "То мужика уведет, то...".
Как сообщала Politeka, Елена Кравец расчувствовалась и показала редкие фото подросших близнецов и дочери-красотки.
Также Politeka писала, что эпоха "Квартал 95" заканчивается, для Кошевого и Кравец наступают тяжелые времена.