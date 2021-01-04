"Квартал 95" громко опозорился после премьеры "Новогоднего Вечернего Квартала"

Гнев украинцев обрушился на украинских юмористов в Instagram.

Первую сценку решили посвятить главе Конституционного суда Тупицкому, которого сыграл шоумен Евгений Кошевой в парике.

"Дон Тупиций заполняет е-декларацию. В Украине в 2020 году произошло много коррупционных скандалов, но всех переплюнули судьи Конституционного суда...", - говорится в подписи к видеоролику, который совершенно не понравился украинцам.

Пользователи оставили много гневных комментариев под публикацией и отметили, что "Квартал 95" в последнее время скатился на дно и уровень юмора не сопоставим с прошлыми выпусками.

"Вы мне скажите, пожалуйста, что случилось с Кварталом? Куда он делся?", "Дно пробиваете", "Мчитесь в пропасть", "Большой минус Инстаграма-отсутствие дизлайков! Казалось бы, как дно может пробить дно?", "Чего за цену на газ не скажете. Табу? Она уже выше всех", - возмущаются украинцы в комментариях.

Более под того, "под раздачу" попала сценка "Вечернего квартала" с участием шоумена Юрия Ткача, который сыграл роль мужчины из села.

"Мужик из села, который не смог заколоть кабана, потому что подружился с ним", - подписали в Instagram другое видео, которое также раскритиковали украинцы.

Под этим роликом также написали, что "Квартал 95" скатился на дно, а Юрий Ткач не вытягивает уровень юмористического шоу.

"А что политических тем уже нет? Вот это вы ручные", "Уже не тот интерес, к 95 кварталу! Юзики, Шмузики "делают" деньги!", "Вздулся квартал, Юрко не хрена не вытягивает, полный зал, фотографии разклеили на кресло и ходить никто не хочет на эту бредятину", "Не смешно, не интересно", "Дизель-шоу круче в сто раз!", "Мда...", "Мрак, Дизель Шоу лучшие", "Юмора не стало", - утверждают другие пользователи.

Стоит также добавить, что эпоха "Квартал 95" постепенно уходит, а на первый план в Украине выходит "Дизель шоу".

После новогодней ночи шоуменам из "Дизель шоу" впервые за время существования проекта удалось обойти по рейтингам просмотров "Квартал 95".

Помимо этого, артисты "Дизель шоу" решили подколоть своих коллег по цеху, припомнив им шутки про "Беркут" и участие артистов-перебежчиков в эфире.

"Не знаем, то ли "Беркут" плохо сработал и не заставил нужное количество людей вчера включить нужный канал. То ли "звезды"-перебежчики (типа Ротару, Монатика и т.д.) неправильно спели и сплясали. Но это случилось – "Дизель шоу" впервые выиграло у "Вечернего Квартала" в Новогоднюю ночь", - говорилось в сообщении.

Согласно данным, новогодний концерт студии "Дизель Шоу" смотрели почти 9% телезрителей Украины, в то время как шоу "Квартала 95" собрало лишь 7,35%.

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