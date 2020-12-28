Звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой мастерски поднял настроение украинцам перед Новым годом
Как передает Politeka.net, на официальной страничке "Квартала" в Инстаграм опубликовано яркое фото, на котором "Лысый" предстал в окружении молоденьких красавиц, да еще и полуодетых.
Так, с видом довольного кота, Евгений в черном классическом костюме и в галстуке-бабочке, сидел на роскошном троне, когда его окружили девушки в костюмах Санта Клауса - правда, гораздо короче и пикантнее. Актрисы приняли жаркие позы, одна даже упала на колени перед Кошевым - невозможно не залюбоваться их сочными прелестями. При этом все вокруг было усыпано золотистым конфетти.
"Поздравляем с последним рабочим понедельником этого года! Заканчивайте все свои важные дела и погружайтесь в предновогоднюю подготовку. Это куда приятнее!", - говорится в обращении к украинцам.
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Ранее мы сообщали, Кошевой насмешил забавным видео, выставленным в "сториз". Шоумен надел голубой костюм поверх строгой белой рубашки. Но самое интересное, что в кадре Евгений засветился с шевелюрой.
"Значит... Увидите Шарикова - передайте, что мы ждем его дома. Шариков, возвращайтесь! Преображенский вам этого не простит", - грозно заявил юморист.
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