Таким его еще не видели

Шоумен и звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой огорошил перевоплощением

Неожиданные кадры появились в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, Евгений Кошевой предстал перед поклонниками в серьезном образе.

Для съемки курьезного видео шоумен надел голубой костюм поверх строгой белой рубашки. Но самое интересное, что в кадре Евгений Кошевой засветился с шевелюрой.

"Значит... Увидите Шарикова - передайте, что мы ждем его дома. Шариков, возвращайтесь! Преображенский вам этого не простит", - грозно заявил Евгений Кошевой в кадре

Далее в кадре засветился замученный другой артист "Квартал 95" Юрий Ткач, на котором был фартух.

"Я вот уже простила... А он нет...", - заявил Юрий Ткач, глядя в камеру.

Ранее мы рассказывали, что Евгений Кошевой не успел попрощаться с отцом накануне его смерти.

Сам шоумен искренне жалеет, что в роковой день очень мало общался с родным человеком, которому 11 декабря исполнилось бы 74 года.

"У тебя двое внуков и две внучки. Им не будет стыдно за своих родителей как ты и хотел. Мы следуем твоему примеру. С каждым годом жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день. Прости и спасибо тебе за всё, что ты мне дал. Папа, сегодня тебе было бы 74", - откровенно написал Кошевой в соцсетях.

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