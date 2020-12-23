Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач побывал в гостях у жены своего коллеги Евгения Кошевого, Ксении

Известно, что супруга Кошевого является соосновательницей бренда одежды PICO, сообщает Politeka.net. Указанная фирма уже много лет сотрудничает со студией "Квартал 95", занимаясь пошивом костюмов для артистов.

В этот раз Ксения показала кадры того, как готовится образ для Юрия Ткача. Кадры делала жена артиста, передавая привет жене Кошевого.

Звезда "Квартала" немного покапризничал на камеру, и улыбаясь, произнес: "У меня еще немного "торчало", чтобы не все прятать... Нужно, чтобы хоть чуть-чуть "торчало". В ответ жена засмеялась, а девушка, которая в это время проверяла новый пиджак, одобрила слова Ткача.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, вероятно, пользователи сети прокомментировали все в личной переписке.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач был запечатлен на съемках очередного шоу. Можно заметить, что он одет в костюм, к которому прикреплен микрофон. Юморист решил насмешить поклонников своим фирменным выражением лица с прищуренным глазом и поднятой вверх бровью.

«Слежу за каждым, чтоб с настроем было все гуд», - написал артист.

Ранее сообщалось, что Юрий Ткач показал, что дружит с семьями артистов. Так, на снимке актер "Квартала 95" со своей женой и дочкой позировали рядом с певцом Сергеем Бабкиным и его женой. При этом все присутствующие на фото счастливо улыбаются и явно довольны такой компанией.

«Ну очень ждали этой встречи) Обожаем, родненькие)», - подписал фото Ткач.

Напомним, перепуганного Ткача из "Квартал 95" застали врасплох в необычном виде.

Как сообщала Politeka, похудевший Ткач из "Квартал 95" напугал болезненным видом, неожиданный кадр.

Также Politeka писала, что запыхавшийся Ткач из «Квартал 95» ошарашил реакцией на погодный апокалипсис.