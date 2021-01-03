Студия "Квартал 95" во главе с Евгением Кошевым разочаровала украинцев новым концертом
Как сообщает Politeka.net, юмористы традиционно подготовили новогодний выпуск шоу "Вечерний квартал" и выпустили его на официальном YouTube-канале 31 декабря. Номера посвятили актуальным темам, таким как президентство Владимира Зеленского, подготовке к празднику, зимним курьезам и даже российской вакцине от китайского вируса. Евгений Кошевой удивил всех и выступил со стендапом в ростовом костюме "какашки".
Большинство комментаторов раскритиковали "Квартал 95", отметив плоские шутки, нелепые образы и внешний вид располневшего руководителя студии:
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"Все паскуднее и паскуднее"; "Ох и лицо отожрал Евгений, хоть цуценят бей"; "Какие-то плоские шутки в квартале стали. Все давно пошло вперёд, а квартал застрял в период Януковича"; "Смотрел все новогодние выпуски Квартала, ну этот самый слабый. Вообще не смешно"; "Все, сдох Квартал"; "Кончился квартал. Скучно"; "Жека скоро будет как Юзик"; "Кошевой, ты стал похож на Шрэка"; "Верните Юзика, а то Кошевой скоро его обгонит"; "Один из самых скучных и не смешных выпусков, а ещё артисты выглядят такими уставшим будто их с каторги прислали выступать (небритые, помятые, опухшие)"; "Морда лысого скоро треснет. Видимо от хорошей жизни"; "Кошевой, хватит жрать, ужас!"; "Он что в костюме какашки? Опустились донельзя"; "пора на пенсию, освободите мое время".
Напомним, пафосный Евгений Кошевой из "Квартал 95" обратился к украинцам, сидя на золотом троне: "Ах, вы ж наши кровосиси".
Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" после болезни удивил новой прической и обратился к украинцам: "Передайте, что мы...".
Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" с челкой умилил видом на неизвестном фото: «Сладенький зайчик Женя».