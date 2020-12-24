Актер Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой умилил своим видом на архивном фото

Как передает Politeka.net, фото артиста опубликовали на странице «Квартал 95» в Инстаграм.

«Сладенький зайчик Женя напоминает, что к новогоднему "Вечернего Квартала" осталось 7 дней», - подписали снимок.

На фото маленький Кошевой запечатлен в костюме зайчика возле новогодней елки. Он одет в белую рубашку, короткие шорты и белые гольфы, а на голове у него украшенные дождиком «заячьи уши».

В руках Женя Кошевой держит игрушечного мишку. Вероятно, фото сделано на новогоднем утреннике. Только вот, судя по выражению лица, ребенок не в восторге от происходящего.

Отметим, фото умилило пользователей Сети.

«Какой милый зайчик», «У него волосы когда-то были», «Боже, Женечка, какой милый ребенок», «А челка», «Классно», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Кошевой по случаю приближающихся праздников артист решил примерить на себя образ эльфа-помощника Санта Клауса.

Благодаря специальной маске на голове комика появился красно-зеленый колпак с бубенчиком, а также неожиданная блондинистая челка. На лице Кошевого также появились веснушки, а его передние зубы резко увеличились в размере.

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