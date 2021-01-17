Дочь актрисы "Квартал 95" Елены Кравец Мария впечатлила эффектными зимними кадрами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 17-летняя Маша опубликовала фото, на котором позировала на фоне огромного белого шара. Судя по геолокации, зимний локдаун Мария проводит на украинском спа-курорте во Львовской области.

На фото Маша предстала в молодежной одежде. На ней был теплый спортивный костюм, поверх которого она надела красную дутую курточку. Чтобы согреться Маша надела шапку и капюшон. Рядом с красоткой позировал черный пес.

«Снежно», - подписала фото девушка.

За короткое время пост девушки собрал массу приятных слов. Под фото оставили более 1200 лайков.

«Так красиво», «Два шарика и одна Королева», «Вау, это выглядит интересно», «Машкаа, это круть!», «Какая красота», «Хорошик», «Ну как же красиво», «Ну что за Белоснежка?», «Мария, вы неотразимы!», «Красивая», «Идеально», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Маша Кравец совсем скоро начнет разбивать мужские сердца. Это видно по свежим фото красотки. Недавно девушка опубликовала снимок, на котором позировала в белоснежном наряде. Девушка томно посмотрела в камеру, поиграв оголенными плечиками.

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