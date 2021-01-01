Дочь звезды Студии «Квартал 95» Елены Кравец показала, как отмечает с мамой ее день рождения

Известной украинской юмористке «повезло» - ее день рождения выпадает на день, когда большинство людей только отходит от празднования Нового года – 1 января. Тем не менее семья артистки не упускает случая собраться вместе и отметить это событие.

Кадрами с праздника поделилась 17-летняя дочь Кравец Маша, которая уже давно живет отдельно от родителей. Судя по опубликованным в ее Инстаграм кадрам, семейство пришло отмечать день рождения звезды в какое-то заведение.

Так, на коротком видео можно увидеть, как мать со старшей дочерью сидят за барной стойкой, причем девушка пьет пиво. Снимает происходящее на камеру ее подруга. Маша явно веселится и наслаждается времяпровождением, а вот сама Кравец отвернулась в сторону, прикрыв лицо рукой.

«С днем рождения, Леночка! Спасибо за подругу», - говорится в подписи к кадрам.

Сама Маша запостила селфи, на котором тянется к маме с поцелуем. Кравец на фото довольно улыбается и выглядит очень счастливой.

«С днем рождения, мама», - написала ее дочь.

Она также запостила фото со своей подругой и младшими братом и сестрой – двойняшками Иваном и Екатериной. Малыши вовсю наслаждаются играми на батуте в детской комнате.

Напомним, Кравец из «Квартал 95» в платье роковой женщины заставила говорить о себе: «Леночка, вы супер!».

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" расчувствовалась и показала редкие фото подросших близнецов и дочери-красотки.

Также Politeka писала, что сияющая Кравец из «Квартал 95» показала красавца, который помогает ей с детьми.