Дочь звезды Студии «Квартал 95» Елены Кравец показала, как отмечает с мамой ее день рождения
Известной украинской юмористке «повезло» - ее день рождения выпадает на день, когда большинство людей только отходит от празднования Нового года – 1 января. Тем не менее семья артистки не упускает случая собраться вместе и отметить это событие.
Кадрами с праздника поделилась 17-летняя дочь Кравец Маша, которая уже давно живет отдельно от родителей. Судя по опубликованным в ее Инстаграм кадрам, семейство пришло отмечать день рождения звезды в какое-то заведение.
Так, на коротком видео можно увидеть, как мать со старшей дочерью сидят за барной стойкой, причем девушка пьет пиво. Снимает происходящее на камеру ее подруга. Маша явно веселится и наслаждается времяпровождением, а вот сама Кравец отвернулась в сторону, прикрыв лицо рукой.
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«С днем рождения, Леночка! Спасибо за подругу», - говорится в подписи к кадрам.
Сама Маша запостила селфи, на котором тянется к маме с поцелуем. Кравец на фото довольно улыбается и выглядит очень счастливой.
«С днем рождения, мама», - написала ее дочь.
Она также запостила фото со своей подругой и младшими братом и сестрой – двойняшками Иваном и Екатериной. Малыши вовсю наслаждаются играми на батуте в детской комнате.
Напомним, Кравец из «Квартал 95» в платье роковой женщины заставила говорить о себе: «Леночка, вы супер!».
Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" расчувствовалась и показала редкие фото подросших близнецов и дочери-красотки.
Также Politeka писала, что сияющая Кравец из «Квартал 95» показала красавца, который помогает ей с детьми.