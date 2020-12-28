Старша дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Маша покрасувалася зухвалим образом

Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram Марія опублікувала сторіс, на яких зображена поруч з подружкою.

Дівчата позували в зухвалих образах тотал Блек. Схоже. У такому вигляді вони святкували День народження приятельки Маші.

На одному з сторіс дівчина підійшла до подружки, притулилася до неї і почала посміхатися.

Також Маша Кравець опублікувала своє фото, щоб більш детально можна було розглянути її лук. Дівчина була одягнена в легку коротку чорну сукню в білий горошок. Поверх вона одягла шкіряний піджак оверсайз і підв'язала його ременем з заклепками.

Доповнюють образ чорні лаковані черевики.

Відзначимо, зовсім недавно Маша блищала зі світлим волоссям. Тепер же дівчина вирішила стати брюнеткою. Новий колір волосся йде їй не менше.

Як відомо, 17-річна Маша давно живе окремо від батьків. Як пояснювала її мати, таке рішення батьки прийняли, тому що все життя дівчинки проходило в районі, який розташовувався занадто далеко від їхнього будинку. Олена Кравець переконана, що це пішло на користь її доньки, яка стала дуже самостійною.

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