Старшая дочка Елены Кравец из «Квартал 95» Маша показала младшего братика Ваню

Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм Мария опубликовала сторис, на котором малыш сидел на кровати, укрывшись одеялом. Судя по всему, он смотрел мультики. На фоне стояла новогодняя елка.

«Ваня! Помаши ручкой», - обратилась к брату Мария, засветив на видео его лицо.

Стоит отметить, что сама Елена Кравец старается лишний раз не светить лица детей. Она периодически выкладывает фото двойняшек, но старается фотографировать их со спины. Мария же показала лицо братика, хоть качество съемки и было не самым лучшим.

Как известно, у 43-летней Кравец трое детей. 17-летняя старшая дочка Маша живет отдельно от родителей. 4-летних двойняшек Ваню и Катю звезда родила в зрелом возрасте.

Ранее мы писали, что Елена Кравец изумила ярким новогодним образом. Красотка примеряла праздничное красное платье с просторными рукавами. Лучезарная актриса стояла возле елки и широко улыбалась. Видно было, что она светится от счастья. Образ дополнил яркий маникюр и элегантная прическа.

Как известно, Кравец прославилась благодаря студии «Квартал 95». Сейчас у Елены собственный проект «Женский квартал», а также литературные чтения.

Напомним, что Елена Кравец ошарашила внезапной сменой имиджа, совсем другая женщина: "кто эта селючка?".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец раскрыла семейные секреты и призналась, как ее обманывали в детстве: "Когда было 9 лет...".

Также Politeka писала, что Елена Кравец предстала в кардинально новом имидже, как теперь она выглядит: "Время чудес".