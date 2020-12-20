Акторка та зірка "Квартал 95" Олена Кравець вразила фанатів відвертостями

Відповідний уривок з інтерв'ю української зірки з'явився у фанатському Instagram-акаунті.

Зокрема, Олена Кравець вирішила розповісти про особливі новорічні традиції її родини.

За її словами, ідеальний для неї новорічний подарунок - коли вона зустрічає свята разом із родиною, а не на роботі.

"Ми кожного року пишемо записки з бажаннями на наступний рік. Відкриваємо їх через рік 31 грудня і порівнюємо, що здійснилося", - відверто зізналася зірка "Квартал 95".



Акторка також пригадала один з Нових років, який вона ніколи не забуде. За словами Кравець, це сталося, коли їй було лише 9 років.

"Батьки пішли святкувати з друзями, а мене залишили з сусідами. Доки ми, діти, мили руки, батьки мого знайомого кричали: «Он же він! Полетів!» А подарунки вже були під ялинкою. І так кожного року – ми мили руки і не встигали побачити Діда Мороза", - продовжила Олена Кравець.

Підсумовуючи, українська акторка додала, що усім у 2021 році побажає з користю використовувати усе те, що довелося пережити у цьому році.

"І чого я раніше не дивився Квартал95, Оленочко, я так не сміявся вже не пам'ятаю скільки! Браво! А ви просто чарівлива, дякую вам", - написав один із фанатів у коментарях.

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