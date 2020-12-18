Актриса студії " Квартал 95" Олена Кравець захопила яскравим святковим образом
Як повідомляє Politeka.net, нове фото зірки з'явилося на фан-сторінці в соціальній мережі "Instagram".
Кравець з'явилася на обкладинці одного з журналів в цікавому образі.
"Час чудес! З Новим роком, з новим щастям", - говорить обкладинка.
Артистка відображена в ефектному вбранні, одна половина якого біла, а друга – чорна.
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Волосся Кравець зачесане локонами на одну сторону. Родзинкою образу є довга моносерьга.
Природну красу актриси підкреслює акуратний макіяж.
Раніше Олена Кравець підкорила фанатів іншим чином, в новому концерті "жіночого кварталу" вона показала номер, в якому вийшла на сцену в білосніжному одязі: штанях, топіку і незвичайному піджаку з розрізами замість рукавів.
У такому одязі актриса зіграла вищу силу, яка зустрічає душі загиблих на небесах. Вона станцювала, погладивши себе вздовж стегна, і похвалилася своєю гнучкістю. Поки нікого більше не було, вона попустувала на столі.
Разом з нею на сцену вийшов зірка "Ліги Сміху" Валентин Міхеєнко, який вбрався білий балахон без штанів. Актриса розпекла чоловіка за його численні проступки перед коханою жінкою.
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