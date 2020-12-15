Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець здивувала яскравими образами

Як повідомляє Politeka.net, в мережі з'явилися кадри одного з виступів знаменитості, разом з Юрієм Краповим вона показала пародію на програму "Міняю жінку" і показала два різних типи жінок.

На першому фото Олена Кравець постала в образі міської мешканки, вона одягла коротке зелене плаття з короткими рукавами, яке дуже схоже на футболку, а також чорні туфельки на шпильках. У рухах гумористки проглядається елегантність і витонченість. На іншому знімку красуня вже переодяглася в простецьку хрестянську одяг: довгу спідницю, квітчасті гумові чоботи і мішкувату білу блузку і зелену хустку на голові. Образ доповнила авоська з якимось згортком. Якщо зустріти Олену Кравець в такому вигляді, можна не впізнати і задатися питанням, хто ж ця селючка.

Раніше Олена Кравець підкорила фанатів іншим чином, в новому концерті "жіночого кварталу" вона показала номер, в якому вийшла на сцену в білосніжному одязі: штанях, топіку і незвичайному піджаку з розрізами замість рукавів.

У такому одязі актриса зіграла вищу силу, яка зустрічає душі загиблих на небесах. Вона станцювала, погладивши себе вздовж стегна, і похвалилася своєю гнучкістю. Поки нікого більше не було, вона попустувала на столі.

Разом з нею на сцену вийшов зірка "Ліги Сміху" Валентин Міхеєнко, який вбрався білий балахон без штанів. Актриса розпекла чоловіка за його численні проступки перед коханою жінкою.

Нагадаємо, що Олена Кравець від душі подуріла в блискучому образі: "сталося щось...".

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець побешкетувала на столі і засмущала виглядом в розрізаному піджаку: "справжня богиня".

Також Politeka писала, що Олена Кравець накинулася на красеня без штанів, заговоривши про гріх: "хотіла обніматися, а ти...".