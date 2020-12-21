Дочери Оли Поляковой, Потапа, Веры Брежневой и других звезд показали свою красоту

На первом фото позировала дочь Потапа (Алексея Потапенко) - Наташка Горовая. Красотка лежала на полу перед зеркалом и задрала футболку, чтобы похвастаться прессом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже показалась дочь Веры Брежневой - Соня Киперман. Красотка показалась в шортиках и топе белого цвета. Девушка соблазнительно легла на диван, а ножки вытянула вперед. Молодая звезда закрыла глаза от удовольствия, а руки подняла вверх.

На третьем кадре показала себя дочь Оли Поляковой - Мария. Красотка сидела в бассейне в купальнике, а образ дополнила очками. Девушка не стесняется уже показывать пикантные кадры и хвастается тем, что досталось молодой звезде от мамы.

На четвертом кадре уже показалась дочь Елены Кравец - Маша. Девушка была в кожаной куртке, которую приспустила с плеч, делая фото немножко пикантным. Волосы красотка собрала в хвостик, а смотрела в камеру.

Закрывает топ дочь супермодели Синди Кроуфорд - Кая Гербер. Девушка стояла в черных штанах и топе, а блузку спустила на плечи. Красотка соблазнительно выгнулась у стены и хвасталась идеальной фигурой.

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