Старшая дочка Елены Кравец из «Квартал 95» Маша покрасовалась дерзким образом

Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм Мария опубликовала сторис, на которых запечатлена рядом с подружкой.

Девушки позировали в дерзких образах тотал блэк. Похоже. В таком виде они праздновали День рождения приятельницы Маши.

На одном из сторис девушка подошла к подружке, прижалась к ней и начала улыбаться.

Также Маша Кравец опубликовала свое фото, чтобы более детально можно было рассмотреть ее лук. Девушка была одета в легкое короткое черное платье в белый горошек. Поверх она надела кожаный пиджак оверсайз и подвязала его ремнем с заклепками.

Дополняют образ черные лакированные ботинки.

Отметим, совсем недавно Маша блистала со светлыми волосами. Теперь же девушка решила стать брюнеткой. Новый цвет волос идет ей не меньше.

Как известно, 17-летняя Маша давно живет отдельно от родителей. Как объясняла ее мать, такое решение родители приняли, потому что вся жизнь девочки проходила в районе, который располагался слишком далеко от их дома. Елена Кравец убеждена, что это пошло на пользу ее дочери, которая стала очень самостоятельной.

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