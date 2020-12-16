17-річна дочка зірки "Квартал 95" Олени Кравець показала себе в романтичному образі і з новою зачіскою

Юна красуня, яка тільки в цьому році закінчила школу, поділилася новими атмосферними фото в своєму Instagram.

На знімках Маша позує перед камерою, сидячи в темній кімнаті. Не так давно дівчина коротко підстриглася і пофарбувалася в темний колір і тепер постійно робить нові знімки, ніби намагаючись звикнути до своєї зовнішності.

Маша одягнена в довгий білий светр-плаття з пікантними деталями: на плечах красуні красуються глибокі вирізи. Такий образ робить зовнішність юної Кравець більш ніжною і романтичною.

"Сам себе не сфоткаєш-ніхто не сфоткає", - підписала фото дівчина.

Її передплатники тут же відреагували на пост.

"Ну яка", "дуже Красива", "снігуронька", "ти дуже мила", "Богиня", "Блакитноока Богема", "Маша в цьому образі ти просто чарівна", - пишуть люди.

Як відомо, 17-річна Маша давно живе окремо від батьків. Як пояснювала її мати, таке рішення батьки прийняли, тому що все життя дівчинки проходило в районі, який розташовувався занадто далеко від їхнього будинку. Олена Кравець переконана, що це пішло на користь її доньки, яка стала дуже самостійною.

Нагадаємо, юна дочка Кравець з "Квартал 95" ошелешила виглядом не за віком з новою зачіскою: "Маша, ну тобі ж не 30".

Як повідомляла Politeka, грайлива Кравець з "Квартал 95" побешкетувала на столі і засмущала видом в розрізаному піджаку.

Також Politeka писала, що дочка Олени Кравець з "Квартал 95" запалила з подружкою і зняла все на камеру: мама буде в захваті.